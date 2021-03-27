Бывший боец UFC сделал «фейспалм» сопернику на битве взглядов

36-летний Аскрен сделал «фейспалм» сопернику, поднеся свою ладонь к его лицу. Это разозлило Пола: блогер толкнул оппонента в спину.

Аскрен известен по выступлениям в Bellator, One Championship и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). До перехода в MMA американец занимался вольной борьбой. Он проведет свой первый боксерский поединок 17 апреля.