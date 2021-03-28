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08:32 (мск), источник: ТАСС

Абубакар Нурмагомедов одержал первую победу в UFC

ТАСС, 28 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 260, который проходит в Лас-Вегасе.

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Источник: Reuters

Поединок в полусредней весовой категории завершился победой россиянина единогласным решением судей. Секундантом Нурмагомедова был его двоюродный брат — бывший чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Абубакар Нурмагомедов провел второй бой в UFC и одержал первую победу. В первом поединке, который прошел в ноябре 2019 года в Москве, боец проиграл немцу Давиду Заваде болевым приемом в первом раунде. Всего на счету россиянина 16 побед, три поражения и одна ничья в ММА.

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