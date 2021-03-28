Абубакар Нурмагомедов одержал первую победу в UFC

Абубакар Нурмагомедов провел второй бой в UFC и одержал первую победу. В первом поединке, который прошел в ноябре 2019 года в Москве, боец проиграл немцу Давиду Заваде болевым приемом в первом раунде. Всего на счету россиянина 16 побед, три поражения и одна ничья в ММА.