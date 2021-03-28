Звездный Шон О`Мэлли одержал победу нокаутом на UFC 260
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский боец ММА Шон О`Мэлли взял верх над бразильцем Томасом Алмейдой на UFC 260.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский боец ММА Шон О`Мэлли взял верх над бразильцем Томасом Алмейдой на UFC 260.
Третий по значимости поединок ивента завершился в третьем раунде нокаутом в исполнении О`Мэлли.
Напомним, что в июле 2020 года Шон потерпел первое поражение в карьере, уступив ТКО Марлону Вере после травмы ноги.