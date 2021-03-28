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09:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов прокомментировал первую победу своего двоюродного брата в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал первую победу своего двоюродного брата Абубакара в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

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Источник: РИА "Новости"

Нурмагомедов отметил, что это еще одна крупная победа для их команды. Спортсмен подчеркнул, что побеждает и проигрывает вместе со своими братьями, так как они все для него. «Мы гордимся тобой, брат Абубакар. Мы знаем, что ты можешь добиться большего», — заключил он.

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Отмечается, что Абубакар одержал победу над американским бойцом Джаредом Гуденом. Россиянин одолел своего соперника единогласным решением судей.

В ноябре 2019-го он дебютировал в организации на московском турнире UFC и потерпел неудачу. Нурмагомедов уступил немецкому бойцу Давиду Заваде.

До подписания контракта с UFC Нурмагомедов выступал в Professional Fighting League. Как и его кузен, он тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане. В США боец занимался в зале American Kickboxing Academy.

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В UFC также выступает другой кузен чемпиона UFC Умар Нурмагомедов. Еще один родственник бойца Усман Нурмагомедов подписал контракт с Bellator.

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