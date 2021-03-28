Нурмагомедов прокомментировал первую победу своего двоюродного брата в UFC

Нурмагомедов отметил, что это еще одна крупная победа для их команды. Спортсмен подчеркнул, что побеждает и проигрывает вместе со своими братьями, так как они все для него. «Мы гордимся тобой, брат Абубакар. Мы знаем, что ты можешь добиться большего», — заключил он.
Отмечается, что Абубакар одержал победу над американским бойцом Джаредом Гуденом. Россиянин одолел своего соперника единогласным решением судей.
В ноябре 2019-го он дебютировал в организации на московском турнире UFC и потерпел неудачу. Нурмагомедов уступил немецкому бойцу Давиду Заваде.
До подписания контракта с UFC Нурмагомедов выступал в Professional Fighting League. Как и его кузен, он тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане. В США боец занимался в зале American Kickboxing Academy.
В UFC также выступает другой кузен чемпиона UFC Умар Нурмагомедов. Еще один родственник бойца Усман Нурмагомедов подписал контракт с Bellator.