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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен бонус нового чемпиона в тяжелом весе за главный бой на UFC 260

Исход их первого поединка решили судьи.

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Источник: Reuters

Обнародован бонус французского файтера камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну за главный бой против американца хорватского происхождения Стипе Миочича в рамках турнира UFC 260, который состоялся в ночь на 28 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам реванша Нганну заработал 50 тысяч долларов в виде вознаграждения.

Миочича он нокаутировал во втором раунде и отобрал у него чемпионский пояс в тяжелом весе.

Первый бой соперники провели в январе 2018 года, тогда Миочич победил Нганну единогласным решением судей.

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