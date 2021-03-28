Стал известен бонус нового чемпиона в тяжелом весе за главный бой на UFC 260

Обнародован бонус французского файтера камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну за главный бой против американца хорватского происхождения Стипе Миочича в рамках турнира UFC 260, который состоялся в ночь на 28 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам реванша Нганну заработал 50 тысяч долларов в виде вознаграждения.

Миочича он нокаутировал во втором раунде и отобрал у него чемпионский пояс в тяжелом весе.