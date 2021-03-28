Стал известен бонус нового чемпиона в тяжелом весе за главный бой на UFC 260
Исход их первого поединка решили судьи.
Исход их первого поединка решили судьи.
Обнародован бонус французского файтера камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну за главный бой против американца хорватского происхождения Стипе Миочича в рамках турнира UFC 260, который состоялся в ночь на 28 марта в
По итогам реванша Нганну заработал 50 тысяч долларов в виде вознаграждения.
Миочича он нокаутировал во втором раунде и отобрал у него чемпионский пояс в тяжелом весе.
Первый бой соперники провели в январе 2018 года, тогда Миочич победил Нганну единогласным решением судей.