Статистика Нганну в UFC — сумасшествие. Он оформил 10 нокаутов за полчаса

Теперь у Нганну 11 побед в UFC, из которых 10 — нокаутом. На это он потратил 1875 секунд, то есть 31 минуту. От ударов Фрэнсиса люди падают каждые 3 минуты — и сейчас лучший повод вспомнить сумасшедшие финиши Нганну.
Нганну дебютировал в UFC в декабре 2015-го. Тогда он на 02:53 второго раунда нокаутировал Луиса Энрике.
После этого за 2 раунда превратил лицо Кертиса Блэйдса в отбивную, из-за чего врач запретил Блэйдсу продолжать бой.
Забил Бояна Михайловича за 01:34.
Выключил свет Андрею Орловскому за 01:32.
• Едва не убил Алистара Оверима за 01:42.
Справился с Блэйдсом в реванше за 45 секунд.
Отправил Кейна Веласкеса на пенсию за 26 секунд.
Джуниор Дос Сантос продержался подольше — 71 секунду.
Но не Розенструйк — Жаирзиньо хватило на 20 секунд.
И, наконец, чемпионский нокаут — Миочич выстоял 5 минут и 52 секунды.
Кто-нибудь остановит эту машину?