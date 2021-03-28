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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Статистика Нганну в UFC — сумасшествие. Он оформил 10 нокаутов за полчаса

Фрэнсис Нганну — самый устрашающий боец UFC. Утром 28 марта к этому статусу прибавился еще и официальный: теперь Нганну чемпион в тяжелом весе. В реванше на UFC 260 он уничтожил Стипе Миочича, добавив в резюме еще один дикий нокаут.

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Теперь у Нганну 11 побед в UFC, из которых 10 — нокаутом. На это он потратил 1875 секунд, то есть 31 минуту. От ударов Фрэнсиса люди падают каждые 3 минуты — и сейчас лучший повод вспомнить сумасшедшие финиши Нганну.

Нганну дебютировал в UFC в декабре 2015-го. Тогда он на 02:53 второго раунда нокаутировал Луиса Энрике.

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После этого за 2 раунда превратил лицо Кертиса Блэйдса в отбивную, из-за чего врач запретил Блэйдсу продолжать бой.

Забил Бояна Михайловича за 01:34.

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Выключил свет Андрею Орловскому за 01:32.

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• Едва не убил Алистара Оверима за 01:42.

Справился с Блэйдсом в реванше за 45 секунд.

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Отправил Кейна Веласкеса на пенсию за 26 секунд.

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Джуниор Дос Сантос продержался подольше — 71 секунду.

Но не Розенструйк — Жаирзиньо хватило на 20 секунд.

И, наконец, чемпионский нокаут — Миочич выстоял 5 минут и 52 секунды.

Кто-нибудь остановит эту машину?

Алексей Сафонов

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