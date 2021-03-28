Бывший чемпион UFC Джонс заявил, что проведет бой с Нганну при достойной оплате

В ночь на воскресенье Нганну нокаутировал американца Стипе Миочича во втором раунде в поединке за пояс UFC в тяжелом весе. В ходе пресс-конференции после боя Нганну заявил, что готов провести поединок с Джонсом в июле-августе.

«Если кому-то интересно, действительно ли я хочу драться, мой ответ — да. Я тоже очень хочу, чтобы мне платили, — написал Джонс. — Я ушел из полутяжелого веса, набрал очень много веса. А теперь люди говорят, что я боюсь?».

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«Все, кроме меня, утверждают, что я боюсь. Все, что я просил, — это заплатить, — отметил Джонс. — Почему боец должен бояться, как только он упоминает, что хочет получить достойную оплату?».