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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Бойца MMA напугало состояние Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Анатолий Малыхин рассказал о беспокойстве за состояние здоровья коллеги Александра Емельяненко. Об этом сообщает RT.

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По словам спортсмена, он встретился с бойцом на одном из недавних турниров промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Там Емельяненко выглядел как человек, перенесший инсульт. Малыхин добавил, что его напугало состояние спортсмена, но он выразил надежду на то, что боец сможет восстановиться.

По мнению Малыхина, Емельяненко больше не стоит проводить поединки с профессиональными спортсменами. Он отметил, что россиянин будет востребован для «фейковых боев ради хайпа».

Во время загрузки произошла ошибка.

14 марта бой с Емельяненко анонсировал Вячеслав Дацик. По его словам, поединок пройдет в мае на «ВТБ Арене» в Москве.

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