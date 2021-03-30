Бойца MMA напугало состояние Емельяненко

По словам спортсмена, он встретился с бойцом на одном из недавних турниров промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Там Емельяненко выглядел как человек, перенесший инсульт. Малыхин добавил, что его напугало состояние спортсмена, но он выразил надежду на то, что боец сможет восстановиться.