В тяжелом весе UFC начинается самое интересное. Чемпион из Африки, претендент из России и суперзвезда из США

Миочич тормозил тяжелый дивизион

Миочич — возможно, лучший тяжеловес в истории ММА и прекрасный человек, судя по отзывам очевидцев. Но с 2018 года, когда Стипе победил Нганну, он провел всего четыре боя. Трилогия с Кормье стала для тяжелого дивизиона контейнеровозом Ever Given.

Первый бой Миочича и Кормье состоялся 7 июля 2018 года, третий — 15 августа 2020-го. За это время Нганну проиграл Льюису, после чего разнес Блэйдса, Веласкеса, Дос Сантоса и Розенструйка.

Льюис победил Нганну и Волкова, без подготовки выскочил на титульник с Кормье, проиграл Дэниэлю, затем Дос Сантосу, после чего одержал три победы.

Розенструйка на момент начала трилогии не было в UFC — он подписал контракт, выдал серию из четырех побед, проиграл Нганну и закрыл поражение в бою с Дос Сантосом. А у Сирила Гана к 7 июля 2018 года не было не только контракта с UFC, но и вообще ни одного боя в ММА. За время трилогии он успел построить полноценную карьеру и войти в топ-5 дивизиона.

Стипе Миочич (справа) и Дэниэл Кормье. | Источник: AFP 2020

Поражение доминирующего чемпиона — это всегда хорошо

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Жозе Алдо был чемпионом полулегкого дивизиона на протяжении пяти лет, но именно его поражение сделало суперзвездой Конора Макгрегора, который переписал историю UFC.

Если бы Деметриус Джонсон (11 защит титула) не проиграл Генри Сехудо, то последний никогда не стал бы чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе, не сделал бы из себя мем Tripple C, не предлагал бы подраться Валентине Шевченко и не называл бы Петра Яна картошкой.

Место Жоржа Сен-Пьера в полусреднем весе заняли Робби Лоулер и дикие зарубы за титул с Джонни Хендриксом и Рори Макдональдом, где бойцы наносили по 500−600 ударов за пять раундов. С поражения Ронды Роузи началась новая эпоха в женских ММА.

С другой стороны, Джон Джонс за десять лет до такой степени зачистил полутяжелый дивизион, что за титул теперь будут драться 38-летний Ян Блахович и 41-летний Гловер Тейшейра.

Конор Макгрегор | Источник: AFP 2020

В тяжелом весе идеальный чемпион

Нганну — не идеальный боец, но идеальный чемпион с идеальной историей. Африканец, который родился в нищете, с детства работал в песчаном карьере, чуть не погиб, выбираясь из Африки в Европу, жил на улице, а в финале добрался до самой вершины. Гигант с басистым смехом, накачанными мышцами и чудовищным ударом, против которого невозможно продержаться даже двух раундов, — финальный босс из любой компьютерной игры.

Самое главное, что Нганну не выглядит непобедимым и хочет драться как можно чаще. Сразу после боя с Миочичем Франсис заявил, что будет готов к июлю или августу.

Франсис Нганну | Источник: AFP 2020

На титул претендуют пять человек:

Льюис — рекордсмен UFC по количеству нокаутов на серии из четырех побед.

Волков — лучший тяжеловес из России, который теперь весит больше 120 килограммов, на серии из двух побед.

Ган — 30-летний француз с идеальной статистикой 8−0.

Джон Джонс — лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий, который поднимается из полутяжелого дивизиона (93 килограмма), чтобы драться со 119-килограммовым Нганну.

Миочич — лучший тяжеловес последних лет, который всегда мощно возвращался после поражений.

У президента UFC Дэны Уайта огромное количество вариантов, но первыми в очереди будут Джонс и Льюис, о чем он объявил в воскресенье.

Волков в шаге от титульного боя

Менеджер Волкова Иван Банников говорит, что уже запросил для Александра бой с Нганну, но вряд ли россиянину незамедлительно дадут шанс драться за титул. У Льюиса длиннее победная серия, а у Джонса громче имя. Тем не менее Волков в выгодной позиции — выше него в рейтинге Льюис и Блэйдс, которым он проигрывал, а также Ган, который не проигрывал никому. Если Александр победит любого из них, то на пути к чемпионскому поясу останется только один человек — Нганну.