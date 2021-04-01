Петр Ян затроллил Стерлинга

Ян опубликовал нарезку из моментов, где Стерлинг оказывался на полу в их поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Этот канвас такой скользкий», — написал он.

27 марта Стерлинг возмутился тем, что Ян получит матч-реванш, несмотря на дисквалификацию в их противостоянии. По мнению бойца, россиянин должен был столкнуться с санкциями.

7 марта Ян лишился пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. В решающем эпизоде поединка россиянин нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован. Новым чемпионом стал Стерлинг.