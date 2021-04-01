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10:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян затроллил Стерлинга

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян затроллил в социальных сетях своего недавнего соперника Алджамейна Стерлинга.

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Источник: Reuters

Ян опубликовал нарезку из моментов, где Стерлинг оказывался на полу в их поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Этот канвас такой скользкий», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

27 марта Стерлинг возмутился тем, что Ян получит матч-реванш, несмотря на дисквалификацию в их противостоянии. По мнению бойца, россиянин должен был столкнуться с санкциями.

7 марта Ян лишился пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. В решающем эпизоде поединка россиянин нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован. Новым чемпионом стал Стерлинг.

В поединке со Стерлингом Ян потерпел первое поражение в UFC и второе в карьере. Чемпионский титул российский боец завоевал после ухода из спорта обладателя титула Генри Сехудо. В бою за вакантный пояс он одолел бразильца Жозе Алду.

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