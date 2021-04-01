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20:08 (мск), источник: ТАСС

Тайсумов заявил о планах вернуться в UFC

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россиянин Майрбек Тайсумов планирует вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом Тайсумов рассказал ТАСС.

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«Были причины, травмы, но я все уже залечил и возвращаюсь, — сказал Тайсумов. — После Рамадана вы меня увидите. UFC? Ну, а где же еще?».

Тайсумов провел последний бой в сентябре 2019 года. Он выступал в UFC, однако лига не предложила ему новый контракт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету 32-летнего бойца 27 побед и шесть поражений.

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