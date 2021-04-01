Бывший соперник Федора Емельяненко проведет бой в России

«Мы подписали контракт с Бигфутом. Он проведет бой осенью. Сейчас выбираем соперника», — сказал Гурьянов.

Силва ранее выступал в UFC и Strikeforce. В 2011 году он победил Федора Емельяненко. Всего на его счету 19 побед, 12 поражений и одна ничья.