Бывший соперник Федора Емельяненко проведет бой в России
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший соперник Федора Емельяненко Антонио Бигфут Силва проведет бой в российской организации Open FC. Об этом ТАСС сообщил руководитель лиги Александр Гурьянов.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший соперник Федора Емельяненко Антонио Бигфут Силва проведет бой в российской организации Open FC. Об этом ТАСС сообщил руководитель лиги Александр Гурьянов.
«Мы подписали контракт с Бигфутом. Он проведет бой осенью. Сейчас выбираем соперника», — сказал Гурьянов.
Силва ранее выступал в UFC и Strikeforce. В 2011 году он победил Федора Емельяненко. Всего на его счету 19 побед, 12 поражений и одна ничья.