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21:07 (мск), источник: ТАСС

Бой россиянина Берхамова в Bellator отменен. Он не вошел в весовую категорию

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский боец Мухамед Берхамов не вошел в лимит весовой категории, его дебютный бой в Bellator отменен. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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«Берхамов не вошел в лимит весовой категории. Его бой отменен», — сказал собеседник агентства.

Берхамов 2 апреля в США должен был провести поединок против американца Эрмана Террадо в весовой категории до 77,1 кг. Бой должен был стать дебютным в Bellator для 27-летнего Берхамова.

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