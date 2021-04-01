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1 апреля, источник: Lenta.Ru

Боец MMA нокаутировал оппонента за 13 секунд и установил рекорд

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Антон Туркаль одержал победу над казахстанцем Константином Солдатовым на турнире Brave Combat Federation. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

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Туркаль досрочно завершил схватку, нокаутировав оппонента за 13 секунд. Швед сбил с ног Солдатова ударом кулака с разворота и бросился его добивать. Рефери вмешался и остановил бой. Спортсмен установил рекорд Brave CF, добившись самой быстрой победы нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боец одержал седьмую победу в карьере подряд. Также на счету 24-летнего Туркаля 19 поединков на любительском уровне.

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