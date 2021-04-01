Боец MMA нокаутировал оппонента за 13 секунд и установил рекорд

Туркаль досрочно завершил схватку, нокаутировав оппонента за 13 секунд. Швед сбил с ног Солдатова ударом кулака с разворота и бросился его добивать. Рефери вмешался и остановил бой. Спортсмен установил рекорд Brave CF, добившись самой быстрой победы нокаутом.