Боец MMA нокаутировал оппонента за 13 секунд и установил рекорд
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Антон Туркаль одержал победу над казахстанцем Константином Солдатовым на турнире Brave Combat Federation. Ролик доступен в
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Антон Туркаль одержал победу над казахстанцем Константином Солдатовым на турнире Brave Combat Federation. Ролик доступен в
Туркаль досрочно завершил схватку, нокаутировав оппонента за 13 секунд. Швед сбил с ног Солдатова ударом кулака с разворота и бросился его добивать. Рефери вмешался и остановил бой. Спортсмен установил рекорд Brave CF, добившись самой быстрой победы нокаутом.
Боец одержал седьмую победу в карьере подряд. Также на счету 24-летнего Туркаля 19 поединков на любительском уровне.