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1 апреля, источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко рассказал об общении с Путиным

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вспомнил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sport24.

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Российский тяжеловес рассказал, как пообщался с российским лидером на банкете в 2007 году. Емельяненко отметил эрудированность политика. «Любую тему, какую затронешь, он в ней соображает», — подчеркнул боец.

Путин был одним из гостей турнира Bodog Fight, который прошел в Санкт-Петербурге в 2007 году. В ходе ивента Федор Емельяненко праздновал победу над американцем Мэттом Линдлендом.

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39-летний Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Challenge, RCC. На счету тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

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