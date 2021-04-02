Исмаилов официально подтвердил дату реванша с Минеевым
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подтвердил, что проведёт
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подтвердил, что проведёт
Ранее эту же дату назвал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
«Многие сейчас скажут, что он (Минеев. — Прим. «Чемпионата») у меня в голове. Так оно и есть, в день пять раз он в ней трандулей получает. Как спортсмен он достойный, жаль, я не могу сказать о нём так же как о человеке!
1 октября мы встретимся в клетке снова, официально! Шесть месяцев пролетят, и глазом моргнуть не успеете. А парочка
Напомним, первый поединок Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, закончился вничью.