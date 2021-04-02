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21:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста мира в истории. Об этом сообщается на канале UFC Russia на YouTube.

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14
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По мнению спортсмена, такого звания достоин форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Россиянин отметил, что игрок занимает лидирующие позиции с 2004 года. «Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», — добавил Нурмагомедов.

36-летний Роналду известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевал титул чемпиона Европы.

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19 марта стало известно об окончательном уходе Нурмагомедова из ММА. За карьеру россиянин провел 29 боев, каждый из которых выиграл. Он становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

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