Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории

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По мнению спортсмена, такого звания достоин форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Россиянин отметил, что игрок занимает лидирующие позиции с 2004 года. «Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», — добавил Нурмагомедов.

36-летний Роналду известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевал титул чемпиона Европы.

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