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11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Тактаров рассказал о превращении США в «бомжатник»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров рассказал о последствиях борьбы за пост президента США Джо Байдена и Дональда Трампа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен, проживающий за океаном, отметил, что страна превратилась в «бомжатник». «Беверли-Хиллз, Голливуд — все загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной», — добавил Тактаров.

Тактаров также рассказал, что в стране много безработных, которые довольны своим статусом. «Это здоровые кони, которые решили, что есть дешевая марихуана, можно сидеть, курить и не работать», — отметил спортсмен.

По итогам выборов в США, состоявшихся 3 ноября, Байден обошел действующего президента Трампа и был выбран новым главой государства. После оглашения результатов в стране прошло множество митингов и массовых беспорядков.

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