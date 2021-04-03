Тактаров рассказал о превращении США в «бомжатник»

Спортсмен, проживающий за океаном, отметил, что страна превратилась в «бомжатник». «Беверли-Хиллз, Голливуд — все загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной», — добавил Тактаров.

Тактаров также рассказал, что в стране много безработных, которые довольны своим статусом. «Это здоровые кони, которые решили, что есть дешевая марихуана, можно сидеть, курить и не работать», — отметил спортсмен.