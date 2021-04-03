Это не второй Хабиб. Победить в Bellator Усману Нурмагомедову помогла ударка

Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Текстильщик
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Локомотив
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Динамо Бр
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Алания
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Парма
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Специя
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Рома
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Лилль
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
03
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Хетафе
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
32
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
20:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Б
12
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Интер
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
2.04
Леванте
Уэска
02
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Это не второй Хабиб. Победить в Bellator Усману Нурмагомедову помогла ударка

Брат Орла выиграл дебютный бой в лиге единогласным решением. При этом он ни разу не полез в борьбу.

Наверх
Источник: Instagram

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 255. В главном событии вечера чемпион в полулёгком весе Патрисио Фрейре задушил Эммануэля Санчеса и вышел в финал Гран-при, где ему предстоит сразиться с непобеждённым Эй Джеем Макки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но российских болельщиков больше волновал другой поединок главного карда — дебютный бой Усмана Нурмагомедова в Bellator против Майка Хэмела. По итогам трёх раундов двоюродный брат Орла победил соперника единогласным решением судей и продлил свою серию без поражений.

Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что Усман — это не второй Хабиб, перед боем говорили часто. И если прежде кто-то в этом сомневался, то сегодня эти сомнения окончательно были развеяны. Почти весь поединок прошёл в стойке, а попытки побороться предпринимал только соперник Усмана. Американец вообще был очень активен и сходу начал атаковать. Усман хорошо защищался и не подпускал Хэмела к себе, при этом отвечая более точными и разнообразными ударами, большинство из которых пришлись по корпусу оппонента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором раунде Усман продолжил разбивать Хэмела. Брат Хабиба показывал отличную работу по этажам на дистанции, на которую Хэмелу нечем было ответить. На второй минуте американец решил попытать счастья в борьбе, но довести тейкдаун до ума ему не удалось. Кроме того, Хэмелу стало трудно дышать из-за разбитого носа. Тем не менее, он продолжал идти вперёд и прессинговать, о чём настойчиво просили его угловые. «Не расслабляться!», — в свою очередь кричал брату Хабиб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третья пятиминутка выдалась для Усмана наиболее трудной. Понимая, что проиграл два раунда, Хэмел усилил напор, а россиянин начал тяжелее дышать и пропускать удары. В этот раз американец пошёл в борьбу на первой же минуте раунда, и ему удалось поставить Усмана на одно колено и прижать к сетке. Однако Нурмагомедов быстро освободился. Ситуация повторилась за минуту и 30 секунд до конца боя. И всё же Усман переиграл соперника и в этом отрезке боя, выиграв со счётом 29−28, 30−27, 30−27.

Как итог, Усман Нурмагомедов хорошо показал себя в дебютном бою, беспрекословно выполнял рекомендации угловых и удивил экспертов и зрителей своей ударной техникой, в том числе её разнообразием. Команда Усмана во главе с Хабибом проделала отличную работу, а ошибки и недочёты наверняка будут устранены со временем.

Алла Князева

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Медведева обыграла Загитову. Чем запомнится шоу Тутберидзе?
Топ ставок недели: получи шанс выиграть 5 миллионов рублей
«Собрался в футбольную команду?» Овечкина обвинили в симуляции
Порье подписал контракт на третий бой с Макгрегором
6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ
В Испании сыграют прошлогодний финал Кубка. В деле только баски
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь