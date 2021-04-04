«Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что это мой мир». Макки намерен отнять у Питбуля всё

Прошедший в ночь со 2 на 3 апреля турнир Bellator 255 ответил на один из главных вопросов лиги и её поклонников в 2021 году: кто будет биться с Эй Джеем Макки в финале Гран-при полулёгкого веса? Хотя, если быть точнее, вопрос звучал так: встретятся ли Эй Джей Макки и Патрисио Фрейре в финале Гран-при? Теперь мы знаем точно: да, это долгожданное противостояние мы всё-таки увидим.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--138d56d3d894275c369b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--138d56d3d894275c369b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--138d56d3d894275c369b" data-vnd="138d56d3d894275c369b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=138d56d3d894275c369b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после одержанной Питбулем победы над Эммануэлем Санчесом финалистам устроили дуэль взглядов, которая получилась достаточно напряжённой. Непобеждённый Макки напомнил Фрейре о том, что раньше он уже проигрывал, и чемпиону это не понравилось. Позже Эй Джей продолжил раскручивать противостояние в своём «Инстаграме». «Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что это мой мир. Ты просто сейчас в нём. Это то, чего мы все ждали, бежать некуда», — написал Макки.

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Бежать и вправду некуда. Если в поединках Фрейре с его предыдущими соперниками в сетке Гран-при можно было смело ставить на чемпиона, то по бою с Макки всё, мягко говоря, не так однозначно. Здесь уже Питбуль может и не выйти железным фаворитом. Боец по прозвищу Наёмник — тот, кто действительно способен доставить Фрейре проблем и забрать у него оба пояса, как он и обещал.

Эй Джей Макки одержал 17 побед в профессионалах, 12 из них — досрочные. Карьеру он начал в Bellator в 2015 году. На счету Макки — наиболее длинная в истории лиги серия побед, наибольшее количество побед путём остановки боя и наибольшее число побед сабмишенами в истории полулёгкого дивизиона промоушена. Интересно, что с такими достижениями 25-летний боец пока ни разу не дрался за чемпионский пояс.

Ещё перед поединком против Дэрриона Колдуэлла Наёмник рассказал, что поставил себе задачу уйти из боёв, имея на счету $ 100 млн. Сейчас Макки стремительно движется к своей цели, сметая всех на своём пути. К тому же, парень старается делать это зрелищно: в своём последнем поединке он засабмитил Колдуэлла необычным приёмом. «Вы предлагаете назвать его Маккиети? Здорово, мне нравится», — сказал Наёмник на пресс-конференции после турнира.

Очевидно, что Макки — это новая звезда Bellator. Не восходящая, а уже взошедшая. Его любит публика, он — интересный и яркий боец, причём в этих аспектах он у Питбуля явно выигрывает. Нахождение Фрейре на троне всем уже откровенно приелось, а Эй Джей Макки не просто может лишить Питбуля поясов, но ещё и привнести новых красок в последующие претендентские и титульные противостояния.

Сам Фрейре признаёт заслуги и талант своего следующего оппонента, но уверен, что Макки «откровенно боится его». Однако на дуэли взглядов всё выглядело совсем наоборот. Дерзкий Наёмник, кажется, вообще никого и ничего не боится. Питбуль же понимает, что, несмотря на свой опыт, рискует не устоять против напора молодого и голодного до побед и достижений паренька.

И, если этот поединок Патрисио проиграет, пояса он больше может не увидеть. Ведь Эй Джею нужно всё, чем так гордится и бравирует сейчас Фрейре. Он отнимет у него всё.