Емельяненко назвал станцевавшего в храме Моргенштерна безмозглым

«Вчера сотни людей мне скинули так называемый клип этого так называемого артиста, в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь», — заявил спортсмен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7ce638d30a8eb32bb5d3" data-vnd="7ce638d30a8eb32bb5d3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7ce638d30a8eb32bb5d3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее рэпер вместе с DJ Smash выпустил клип на песню «Новая волна», в котором он в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме. Ролик набрал за два дня семь миллионов просмотров, соотношение лайков и дизлайков составляет десять к одному.

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«Мы не употребляем и не пропагандируем употребление психотропных веществ. Присутствуют ненормативная лексика и сцены сексуального характера. Строго 18+. Все персонажи вымышлены, и действие происходит в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьез», — уточняется в дисклеймере к видео.

В апреле боксер Алексей Папин призвал запретить Моргенштерна и назвал его ублюдком. Ранее рэпера критиковали бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов. Последний выразил надежду, что в России появится специальный дисциплинарный орган, который будет «чистить всю эту грязь с экранов».