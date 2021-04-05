Фото девушки-бойца MMA в платье с откровенным вырезом вызвало споры у фанатов
Американская
Американская
На снимке спортсменка позирует в коротком наряде золотого оттенка с вырезом на бедре. «Более драгоценна, чем золото», — подписала снимок американка, прикрепив ссылку на свой сайт. В комментариях часть фанатов оценила фигуру Ванзант, другая посчитала, что из спортсменки она превратилась в медийную персону.
«Только и можешь пиарить свой фейковый сайт», «Со всеми
6 февраля Ванзант показала фотографию своего лица после дебюта на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC. Она проиграла соотечественнице Бриттен Харт единогласным решением судей в главном бою турнира KnuckleMania, прошедшем в американском Лейкленде. Поединок стал для нее дебютным в кулачных боях.
Спортсменка выступала в UFC с 2014-го по 2020-й. На ее счету восемь побед при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.