Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Кубок России
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Гранада
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
83
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
31
Хоккей. НХЛ
9.04
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
9.04
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
9.04
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
9.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
9.04
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
9.04
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
9.04
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
32
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шесть месяцев реабилитации»: брат Нурмагомедова выложил фото из больницы

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Представитель UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в Instagram первое фото после госпитализации.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Отметим, что спортсмен перенес 6 апреля операцию на колене. Атлет вернется в клетку не раньше осени.

«Врачи сказали, операция прошла успешно. Впереди шесть месяцев реабилитации. Альхамдулиллах в любом положении», — подписал пост Умар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что непобежденный Нурмагомедов провел под эгидой UFC всего один поединок. В январе Умар досрочно победил казахстанца Сергея Морозова.

 Зачем фигуристки натягивают колготки на коньки? Пять неочевидных причин
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Спартака»
Олимпийский чемпион Виктор Куренцов скончался на 81-м году жизни
«Боюсь, у него не пойдет»: Ярошик — о перспективах Олича в ЦСКА
Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча «Реал» — «Барселона»
Тарпищев назвал российских теннисистов, которые выступят на ОИ
ЦСКА снял клип в честь 35-летия Игоря Акинфеева (видео)
В РФС назвали «недопустимым» поведение «Уфы» в социальных сетях
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь