«Шесть месяцев реабилитации»: брат Нурмагомедова выложил фото из больницы
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Представитель UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Представитель UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат
Отметим, что спортсмен перенес 6 апреля операцию на колене. Атлет вернется в клетку не раньше осени.
«Врачи сказали, операция прошла успешно. Впереди шесть месяцев реабилитации. Альхамдулиллах в любом положении», — подписал пост Умар.
Отметим, что непобежденный Нурмагомедов провел под эгидой UFC всего один поединок. В январе Умар досрочно победил казахстанца Сергея Морозова.