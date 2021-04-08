«Хабиб, Исмаилов и Шлеменко хайпуют»: Минеев заступился за Моргенштерна

«Они все хайпуют. Что Моргенштерн, что те, кто его критикует. Объективно его творчество нецензурно, но у нас есть Роскомнадзор, который должен контролировать это. Если его творчество ротируется на радио, нужно запрещать это радио, а не его. Если показывают на телеканалах, нужно писать жалобу на ТВ, а не на человека. Он популярный парень и кумир молодежи, на него хотят быть похожими дети. Он таким стал не в одночасье, а потому что вел свой блог долгое время. И бороться с этим, как пытаться из лейки тушить дом», — цитирует Eurosport атлета, призывающего больше заниматься воспитанием детей.