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18:44 (мск), источник: ТАСС

Менеджер Петра Яна считает, что Стерлинга могут лишить титула UFC за долгий простой

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Американский боец Алджамейн Стерлинг избегает реванша против россиянина Петра Яна любыми способами, его могут лишить титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил менеджер Яна Саят Абдрахманов.

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Источник: AP 2020

Ранее Стерлинг заявил, что планирует провести операцию на позвоночнике, восстановление после которой займет длительное время.

«Эти проблемы со здоровьем у Стерлинга уже давно, он выступает с этими травмами довольно долго, — сказал Абдрахманов. — И сейчас он просто понимает, что это хорошая возможность, чтобы затянуть и отсрочить реванш. Эту операцию он мог бы давно сделать или не делать вообще. Как мы и предполагали, он любыми способами пытается избежать реванша».

«Но я уверен, что если он выйдет из строя на долгий срок, то UFC либо введет временный титул, либо лишит его пояса. Мы рассматриваем только вариант боя за пояс — временный или вакантный», — добавил собеседник агентства.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула. В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом.

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