Менеджер Петра Яна считает, что Стерлинга могут лишить титула UFC за долгий простой

«Эти проблемы со здоровьем у Стерлинга уже давно, он выступает с этими травмами довольно долго, — сказал Абдрахманов. — И сейчас он просто понимает, что это хорошая возможность, чтобы затянуть и отсрочить реванш. Эту операцию он мог бы давно сделать или не делать вообще. Как мы и предполагали, он любыми способами пытается избежать реванша».