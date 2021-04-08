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19:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC добил оппонента и проиграл

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эдди Альварес проиграл молдованину Юрию Лапикусу на турнире One Championship. Видео концовки поединка опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

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Источник: AP 2020

37-летний Альварес, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), еще в первом раунде сумел свалить оппонента и прижать его к клетке. Он принялся добивать Лапикуса, нанося удары в область уха. Однако молдавский боец отворачивал голову, из-за чего удары Альвареса частично приходились в затылок. Рефери посчитал такие попадания нелегальными и остановил бой, дисквалифицировав бывшего чемпиона UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Решение судьи вызвало возмущение фанатов. «Худший рефери в мире, превратил бой в посмешище», — написал юзер с никнеймом @goduzi27.

«Ужасное решение», — заявил Stephen Smith.

На том же турнире другой эск-чемпион UFC Деметриус Джонсон уступил бразильцу Адриано Мораесу. Он нокаутировал американца ударом в голову по лежачему сопернику, чего не запрещают правила One Championship.

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