Бывший чемпион UFC добил оппонента и проиграл

37-летний Альварес, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), еще в первом раунде сумел свалить оппонента и прижать его к клетке. Он принялся добивать Лапикуса, нанося удары в область уха. Однако молдавский боец отворачивал голову, из-за чего удары Альвареса частично приходились в затылок. Рефери посчитал такие попадания нелегальными и остановил бой, дисквалифицировав бывшего чемпиона UFC.