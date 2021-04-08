Бывший чемпион UFC потребует отменить его поражение
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эдди Альварес раскритиковал судейство на турнире One Championship. Его слова приводит MMA Fighting.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эдди Альварес раскритиковал судейство на турнире One Championship. Его слова приводит MMA Fighting.
37-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), потребует у руководства One Championship отмены результата его поединка с молдаванином Юрием Лапикусом. Схватка завершилась дисквалификацией американца за нанесение запрещенных ударов в затылок оппонента.
«Я пересмотрел концовку боя и пришел к выводу, что судья ошибся. Фанаты и пресса в США уже подняли шум. Я собираюсь вежливо попросить One Championship изучить видео и отменить результат», — заявил он.
Схватка на турнире One Championship с участием бывшего чемпиона UFC оборвалась в первом раунде. Альваресу удалось прижать оппонента к клетке и нанести по нему серию ударов. Рефери посчитал, что американец попал в затылок Лапикуса и остановил бой, присудив Альваресу поражение. Еще в клетке американец выразил свое несогласие с решением судьи.
Альварес известен по выступлениям в Bellator, Dream и UFC. В своем дебютном поединке в One Championship он также проиграл, уступив нокаутом россиянину Тимофею Настюхину.