Бывший чемпион UFC потребует отменить его поражение

37-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), потребует у руководства One Championship отмены результата его поединка с молдаванином Юрием Лапикусом. Схватка завершилась дисквалификацией американца за нанесение запрещенных ударов в затылок оппонента.

«Я пересмотрел концовку боя и пришел к выводу, что судья ошибся. Фанаты и пресса в США уже подняли шум. Я собираюсь вежливо попросить One Championship изучить видео и отменить результат», — заявил он.

Схватка на турнире One Championship с участием бывшего чемпиона UFC оборвалась в первом раунде. Альваресу удалось прижать оппонента к клетке и нанести по нему серию ударов. Рефери посчитал, что американец попал в затылок Лапикуса и остановил бой, присудив Альваресу поражение. Еще в клетке американец выразил свое несогласие с решением судьи.