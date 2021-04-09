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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Джиган назвал сумму за бой с Александром Емельяненко

Рэпер Джиган назвал сумму за бой с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал боец и блогер Артем Тарасов.

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Источник: РИА "Новости"

Тарасов заявил, что исполнитель запросил за поединок с Емельяненко 50 миллионов рублей. Он посчитал, что это оправданная сумма за организацию боя с участием медийной персоны. «Джиган готов устроить шоу за 50 миллионов. Он готовится, но в какой сейчас форме Емельяненко… Мы можем увидеть сенсацию. Я верю, что Джиган может долбануть!» — добавил блогер.

2 марта Емельяненко оценил шансы рэпера в поединке с ним. По его словам, «Джиган пролетит над гнездом кукушки». Боец подчеркнул, что ему без разницы, где и с кем драться.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил другому россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

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