Джиган назвал сумму за бой с Александром Емельяненко

Тарасов заявил, что исполнитель запросил за поединок с Емельяненко 50 миллионов рублей. Он посчитал, что это оправданная сумма за организацию боя с участием медийной персоны. «Джиган готов устроить шоу за 50 миллионов. Он готовится, но в какой сейчас форме Емельяненко… Мы можем увидеть сенсацию. Я верю, что Джиган может долбануть!» — добавил блогер.

2 марта Емельяненко оценил шансы рэпера в поединке с ним. По его словам, «Джиган пролетит над гнездом кукушки». Боец подчеркнул, что ему без разницы, где и с кем драться.