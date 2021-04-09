UFC объявил новый бой россиянина Волкова

32-летнему россиянину предстоит поединок с французом Сирилом Гейном. Последний занимает четвертое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Схватка пройдет на турнире UFC 26 июня.

В феврале Волков одержал победу над Алистаром Оверимом. Победа стала для россиянина второй подряд. Теперь Волков занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов организации.

Гейн в своем последнем поединке победил Жоарзиньо Розенстрайка. Француз не знает поражений в MMA. На его счету восемь побед в восьми поединках, а также семь побед в боях по правилам муай-тай.

Волков — бывший чемпион Bellator. На счету россиянина 33 победы при восьми поражениях. Отечественный боец начал карьеру в 2009 году. Он также становился чемпионом в M-1 Global.