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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

UFC объявил новый бой россиянина Волкова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил новый поединок с участием российского тяжеловеса Александра Волкова. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте промоушена.

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Источник: Reuters

32-летнему россиянину предстоит поединок с французом Сирилом Гейном. Последний занимает четвертое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Схватка пройдет на турнире UFC 26 июня.

В феврале Волков одержал победу над Алистаром Оверимом. Победа стала для россиянина второй подряд. Теперь Волков занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов организации.

Гейн в своем последнем поединке победил Жоарзиньо Розенстрайка. Француз не знает поражений в MMA. На его счету восемь побед в восьми поединках, а также семь побед в боях по правилам муай-тай.

Волков — бывший чемпион Bellator. На счету россиянина 33 победы при восьми поражениях. Отечественный боец начал карьеру в 2009 году. Он также становился чемпионом в M-1 Global.

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