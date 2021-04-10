Россиянка нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator

На турнире Bellator 256, который прошел в ночь на субботу, 10 апреля, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), россиянка победила американку Тару Графф. 22-летняя спортсменка на 29-й секунде поединка провела удачную контратаку, нанесла удар в челюсть и нокаутировала 34-летнюю соперницу.

В главном бою Bellator 256 бывший чемпион организации в полутяжелом весе, действующий обладатель пояса в тяжелом дивизионе Райан Бейдер взял верх над Лиото Мачиду. Американец победил бразильца единогласным решением судей (49−46, 49−45, 49−45).

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