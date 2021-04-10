Президент Bellator восхитился Авсараговой

«Диана выглядела невероятно. Это был короткий поединок, но комбинация в её исполнении была очень жёсткой. Ей всего 22 года, у неё два поединка и такие потрясающие навыки в стойке. Мы не ожидали от неё такой победы. Но она сделала то, что должна была сделать», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира.