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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Bellator восхитился Авсараговой

Президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопрос, какой поединок турнира Bellator 256 поразил его больше всего, вспомнил о схватке Дианы Авсараговой с Тарой Графф.

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«Диана выглядела невероятно. Это был короткий поединок, но комбинация в её исполнении была очень жёсткой. Ей всего 22 года, у неё два поединка и такие потрясающие навыки в стойке. Мы не ожидали от неё такой победы. Но она сделала то, что должна была сделать», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Диана Авсарагова нокаутировала Тару Графф на турнире Bellator 256 уже на 29-й секунде. Это был дебютный поединок россиянки в американском промоушене. Теперь на её счету три поединка в смешанных единоборствах, во всех она победила.

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