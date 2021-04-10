«Сделаю ринопластику»: Макгрегор пообещал вырубить Порье одним ударом
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал прогноз на свой поединок против американца Дастина Порье.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал прогноз на свой поединок против американца Дастина Порье.
Бой пройдет на турнире UFC 264 11 июля. Ранее спортсмены встречались дважды — в январе 2021 года Порье победил Макгрегора, взяв реванш за поражение в 2014 году.
«Я сделал ставку. Я собираюсь победить в трилогии прямым ударом ногой в нос в четвертом раунде. Ему нужно выпрямить нос, займусь ринопластикой», — написал Макгрегор в своем Instagram.
В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы (19 — нокаутом) при 5 поражениях. Его ровесник Порье одержал 27 побед (13 — нокаутом) при 6 поражениях.