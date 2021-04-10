Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Астон Вилла
11
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
СКА
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
43
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Боруссия М
22
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21:00
Даллас Старз
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Кротоне
32
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Лидс
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Тамбов
10
Хоккей. НХЛ
11.04
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
11.04
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
11.04
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
11.04
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.04
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.04
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
11.04
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
11.04
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
11.04
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
02
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
74
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сделаю ринопластику»: Макгрегор пообещал вырубить Порье одним ударом

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал прогноз на свой поединок против американца Дастина Порье.

Наверх

Бой пройдет на турнире UFC 264 11 июля. Ранее спортсмены встречались дважды — в январе 2021 года Порье победил Макгрегора, взяв реванш за поражение в 2014 году.

«Я сделал ставку. Я собираюсь победить в трилогии прямым ударом ногой в нос в четвертом раунде. Ему нужно выпрямить нос, займусь ринопластикой», — написал Макгрегор в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы (19 — нокаутом) при 5 поражениях. Его ровесник Порье одержал 27 побед (13 — нокаутом) при 6 поражениях.

Читайте также
 Зачем фигуристки натягивают колготки на коньки? Пять неочевидных причин
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
«Манчестер Сити» в большинстве проиграл «Лидсу» в матче АПЛ
Агент Миранчука прокомментировал возможный уход игрока из клуба
«Барселона» победит в Эль Класико: Топ ставок выходных
Магия Овечкина - забивать, не бросая. Он приблизился к легенде
Японцы просят не впускать в страну россиян на командный ЧМ
«Реал» - «Барселона» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Парма» - «Милан» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь