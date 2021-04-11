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00:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Тяжеловес из UFC нокаутировал соперника встречным ударом

Сирийский боец смешанного стиля (MMA) Ярис Данхо одержал победу над Йорганом де Кастро из Кабо-Верде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

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Сирийский тяжеловес досрочно завершил схватку на четвертой минуте первого раунда. Он нокаутировал де Кастро встречным ударом.

Данхо одержал шестую победу в карьере. Он вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. Его поединок 2016-го против Кристиана Коломбо завершился вничью.

Де Кастро потерпел третье поражение подряд. До неудачной серии кабовердиец одержал шесть побед.

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