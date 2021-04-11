Тяжеловес из UFC нокаутировал соперника встречным ударом

Сирийский тяжеловес досрочно завершил схватку на четвертой минуте первого раунда. Он нокаутировал де Кастро встречным ударом.

Данхо одержал шестую победу в карьере. Он вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. Его поединок 2016-го против Кристиана Коломбо завершился вничью.