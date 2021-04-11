Тяжеловес из UFC нокаутировал соперника встречным ударом
Сирийский боец смешанного стиля (MMA) Ярис Данхо одержал победу над Йорганом де Кастро из
Сирийский боец смешанного стиля (MMA) Ярис Данхо одержал победу над Йорганом де Кастро из
Сирийский тяжеловес досрочно завершил схватку на четвертой минуте первого раунда. Он нокаутировал де Кастро встречным ударом.
Данхо одержал шестую победу в карьере. Он вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. Его поединок 2016-го против Кристиана Коломбо завершился вничью.
Де Кастро потерпел третье поражение подряд. До неудачной серии кабовердиец одержал шесть побед.