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02:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пять побед в 2020-м, два поражения в 2021-м: главный болтун UFC снова бит

Подводим итоги очередного турнира UFC, после которого на место американской звезде промоушена пришла новая гроза из Италии.

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Чуть не сорвавшийся мэйн ивент спас Кевин Холланд. Американец согласился заменить травмированного Даррена Тилла и субботним вечером разделил клетку с итальянцем Марвином Веттори. Большое спасибо от промоушена и фанатов за смелость! Ведь Первопроходец провел последний бой три недели назад, потерпев поражение от Дерека Брансона.

Но вот был ли разумным риск? Ответ за Кевином и его командой. Однако, как и в бою с Брансоном, уже не такой говорливый Холланд вновь получил мастер-класс по борьбе. Признаем, Веттори показал не лучший бокс и даже был потрясен в заключительном раунде. Однако он провел восемь успешных тейкдаунов и более 15 минут безупречно поработал на канвасе. Статус фаворита итальянец оправдал — есть пятая победа решением подряд.

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Что мы имеем по итогу? У UFC появился новый претендент из Европы. А Кевин Холланд после пяти побед в 2020-м в новом году дважды покинул клетку проигравшим.
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«Я заслуживаю “титульник”. Большинство рейтинговых бойцов либо травмированы, либо не появляются в клетке. Они числятся в топ-5 лишь на бумаге. Тилл свой шанс упустил. Не верю, что он будет драться со мной. Да, мне хотелось бы с ним однажды встретиться — пусть попробует вызвать меня, когда я буду чемпионом… Сейчас я стал совершенно другим бойцом по сравнению с первым поединком с Адесаньей. На этот раз я размажу его, и все встанет на свои места», — говорил Веттори в разговоре с TMZ.

Похоже, сегодня Спагеттимэн, как окрестил итальянца Хабиб Нурмагомедов, вплотную приблизился к реваншу с чемпионом.

Зажгли на арене APEX и Арнольд Аллен с Джулианом Маркесом. Первый расчетливо забрал победу по очкам над проспектом Содиком Юсуффом (теперь у англичанина впечатляющие 8−0 в UFC), тогда как тяжеловес из США без особых проблем придушил Сэма Алви (пять поражений в шести последних схватках).

Безусловно, украсили кард девушки Нина Нуньес и Маккензи Дерн. Битва молодых мам продлилась недолго: Дерн в первом же раунде разобрала супругу «двойной чемпионки» Аманды Нуньес и, поработав в партере, поймала соперницу на армбар. Нине оставалось продержаться до перерыва всего 12 секунд… Так или иначе, это четвертая победа бразильянки кряду и седьмой триумф, добытый сабмишном. Благодаря последнему показателю Маккензи стала рекордсменкой промоушена по победам удушающими/болевыми.

Наконец, в первой схватке основного карда острый на язык Майк Перри не сумел закрыть ноябрьское поражение от Тима Минса. В поединке против Даниэля Родригеса Платинум понес серьезный урон и ничего не сумел показать в клетке: судейский вердикт американец слушал с окровавленным лицом.

Теперь Майку срочно нужно менять геймплан и подходы к тренировкам. Два поражения кряду уже выбросили Перри из погони за топ-5 — третий проигрыш может и вовсе выкинуть известного бойца из UFC.

Было за кем последить и в предварительном карде. Открывал ивент в Лас-Вегасе поединок с участием представляющего Гонконг бойца русского происхождения Саши Палатникова. К сожалению для отечественных поклонников ММА, спортсмен не сумел добыть вторую победу в UFC, уступив хозяину восьмиугольника Импе Касанганаю после удушающего приема.

Помимо этого, не обошлось шоу без жесткого нокаута. Знакомьтесь: сириец Ярис Даньо. Тяжеловес вернулся после пятилетнего простоя (в последний раз бился в сентябре 2016-го) и выдал великолепный перформанс: во втором раунде он поймал ударом Йоргана Де Кастро, отправив соперника спать. Кстати, для последнего это поражение стало третьим кряду — велика вероятность, что за проигрышем Ярису последует увольнение из организации.

А вот как завершились остальные поединки на UFC Fight Night on ABC 2:

Да Ун Чжун победил Уилльяма Найта единогласным решением;
Луис Салдана взял верх над Джорданом Гриффином единогласным решением;
Джек Шор оказался сильнее Хантера Азура благодаря раздельному решению;
Джон Макдесси победил Игнасио Бахамондеса раздельным решением;
Матеуш Гэмрот нокаутировал Скотта Хольцмана во втором раунде;
Джо Солецки одолел ветерана ММА Джима Миллера единогласным решением.

Пара слов о бонусах. По 50 тысяч долларов получили Сэм Алви и Джулиан Маркес («Поединок вечера»), а также Маккензи Дерн и Матеуш Гэмрот («Выступление вечера»).

Иван Орехов
корреспондент РИА Новости Спорт

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