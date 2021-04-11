Пять побед в 2020-м, два поражения в 2021-м: главный болтун UFC снова бит
Подводим итоги очередного турнира UFC, после которого на место американской звезде промоушена пришла новая гроза из Италии.
Подводим итоги очередного турнира UFC, после которого на место американской звезде промоушена пришла новая гроза из Италии.
Чуть не сорвавшийся мэйн ивент спас Кевин Холланд. Американец согласился заменить травмированного Даррена Тилла и субботним вечером разделил клетку с итальянцем Марвином Веттори. Большое спасибо от промоушена и фанатов за смелость! Ведь Первопроходец провел последний бой три недели назад, потерпев поражение от Дерека Брансона.
Но вот был ли разумным риск? Ответ за Кевином и его командой. Однако, как и в бою с Брансоном, уже не такой говорливый Холланд вновь получил
«Я заслуживаю “титульник”. Большинство рейтинговых бойцов либо травмированы, либо не появляются в клетке. Они числятся в топ-5 лишь на бумаге. Тилл свой шанс упустил. Не верю, что он будет драться со мной. Да, мне хотелось бы с ним однажды встретиться — пусть попробует вызвать меня, когда я буду чемпионом… Сейчас я стал совершенно другим бойцом по сравнению с первым поединком с Адесаньей. На этот раз я размажу его, и все встанет на свои места», — говорил Веттори в разговоре с TMZ.
Похоже, сегодня Спагеттимэн, как окрестил итальянца Хабиб Нурмагомедов, вплотную приблизился к реваншу с чемпионом.
Зажгли на арене APEX и Арнольд Аллен с Джулианом Маркесом. Первый расчетливо забрал победу по очкам над проспектом Содиком Юсуффом (теперь у англичанина впечатляющие 8−0 в UFC), тогда как тяжеловес из США без особых проблем придушил Сэма Алви (пять поражений в шести последних схватках).
Безусловно, украсили кард девушки Нина Нуньес и Маккензи Дерн. Битва молодых мам продлилась недолго: Дерн в первом же раунде разобрала супругу «двойной чемпионки» Аманды Нуньес и, поработав в партере, поймала соперницу на армбар. Нине оставалось продержаться до перерыва всего 12 секунд… Так или иначе, это четвертая победа бразильянки кряду и седьмой триумф, добытый сабмишном. Благодаря последнему показателю Маккензи стала рекордсменкой промоушена по победам удушающими/болевыми.
Наконец, в первой схватке основного карда острый на язык Майк Перри не сумел закрыть ноябрьское поражение от Тима Минса. В поединке против Даниэля Родригеса Платинум понес серьезный урон и ничего не сумел показать в клетке: судейский вердикт американец слушал с окровавленным лицом.
Теперь Майку срочно нужно менять геймплан и подходы к тренировкам. Два поражения кряду уже выбросили Перри из погони за топ-5 — третий проигрыш может и вовсе выкинуть известного бойца из UFC.
Было за кем последить и в предварительном карде. Открывал ивент в
Помимо этого, не обошлось шоу без жесткого нокаута. Знакомьтесь: сириец Ярис Даньо. Тяжеловес вернулся после пятилетнего простоя (в последний раз бился в сентябре 2016-го) и выдал великолепный перформанс: во втором раунде он поймал ударом Йоргана Де Кастро, отправив соперника спать. Кстати, для последнего это поражение стало третьим кряду — велика вероятность, что за проигрышем Ярису последует увольнение из организации.
А вот как завершились остальные поединки на UFC Fight Night on ABC 2:
—Да Ун Чжун победил Уилльяма Найта единогласным решением;
—Луис Салдана взял верх над Джорданом Гриффином единогласным решением;
—Джек Шор оказался сильнее Хантера Азура благодаря раздельному решению;
—Джон Макдесси победил Игнасио Бахамондеса раздельным решением;
—Матеуш Гэмрот нокаутировал Скотта Хольцмана во втором раунде;
—Джо Солецки одолел ветерана ММА Джима Миллера единогласным решением.
Пара слов о бонусах. По 50 тысяч долларов получили Сэм Алви и Джулиан Маркес («Поединок вечера»), а также Маккензи Дерн и Матеуш Гэмрот («Выступление вечера»).
Иван Орехов
корреспондент РИА Новости Спорт