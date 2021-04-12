Макгрегор: Бой с Порье отменяется. Я подерусь с кем-нибудь другим

«Ты просто безмозглая деревенщина, которая рвёт себя на части. $ 500 тыс. без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень.



Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».