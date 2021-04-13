Шлеменко оценил адекватность гонорара Джигана за бой с Емельяненко

По мнению спортсмена, требуемые исполнителем 50 миллионов рублей не являются слишком большими деньгами. «Запросить такую сумму можно, но единственный вопрос: будет ли это так медийно?» — добавил Шлеменко.

Боец также отметил, что у Джигана не очень много шансов на победу. Он добавил, что успех рэпера будет во многом зависеть от состояния Емельяненко и его подготовленности к поединку.

2 марта Емельяненко оценил шансы исполнителя в поединке с ним. По его словам, «Джиган пролетит над гнездом кукушки». Боец подчеркнул, что ему без разницы, где и с кем драться.