«Малыхин 300 тысяч поднял на моем поединке». Титулы Бикрёва идут на пользу и его друзьям
Чемпион AMC Fight Nights Global не хочет ехать за границу для галочки и остаться у разбитого корыта.
Чемпион AMC Fight Nights Global не хочет ехать за границу для галочки и остаться у разбитого корыта.
Чемпион AMC Fight Nights Global в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв по прозвищу Деревяшка 11 апреля в очередной раз успешно защитил свой титул. В третьем раунде он техническим нокаутом победил бойца из Казахстана Гойти Дазаева. Перед поединком фаворитом считали претендента, но Бикрёв снова доказал экспертам и зрителям, что они ошибались. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Дмитрий рассказал, какую пользу можно извлечь из статуса вечного андердога, высказался о своём главном оппоненте Шамиле Амирове и объяснил, почему не хочет выступать за океаном.
— Буквально на днях вы защитили титул чемпиона AMC Fight Nights Global в полусреднем весе. Расскажите о своих впечатлениях.
— Счастлив очень. Сейчас уже отпустило немного, начинаются
— Насколько сложным оказался для вас Гойти Дазаев как оппонент? Удивил ли он вас
— Нет, не удивил. Я смотрел его бои, знал, что он из себя представляет. Да, он хороший, крепкий соперник, но не удивил. В принципе, всё, что мы готовили, то и сделали. В бою были моменты, конечно. И удар в пах в том числе. Я уже подумал, неужели будет то же самое, что и с Амировым.
— Вас не смущало, что фаворитом считали Дазаева?
— Да меня во всех боях
— Как думаете, кто станет для вас следующим соперником?
— Изначально думал, что если Амиров выиграет чудом — там был 1% вероятности, а так я на Аббасова ставил, то его бы сразу вызвал, чтобы уже эту историю неприятную закрыть. Он до сих пор
— По сути, в вашем поединке с Амировым была ситуация, схожая с той, что произошла в бою Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.
— Этот вопрос мне задают чаще всех. У Пети судьи сработали адекватно, правильно. Они это всё разложили и сделали то, что требовалось. А у меня
А вот Стерлинг включил актрису, ему на просторах Интернета потом дружно вручили звание обладателя «Оскара» за лучшую актёрскую игру в ММА. Стоило ли Стерлингу вручать пояс? Не знаю, всё это очень сложно. По сути, Петя нарушил правила. Я думаю, что это было непреднамеренно. Однако есть свод правил, которые надо соблюдать.
Мы ведь уходим от этого понятия — «бои без правил». Мне тоже неприятно, когда говорят, что я дерусь в боях без правил. Я не дерусь в боях без правил. Я ведь не могу выйти на бой, грубо говоря, с ножом, с топором, с пистолетом, бить в пах или ещё
Свою историю я даже уже не хочу вспоминать. Там очень много чего говорили. Я закрыл этот разговор по поводу моих умений, чемпион — не чемпион и так далее. Мы рот всем закрыли. Хотя и после этого находились те, кто
Гойти был действительно интересным вызовом, когда он Буторина победил и интересно подал себя. Поэтому мне было интересно с ним подраться. До этого я его не знал, не следил за его карьерой. А бой с Буториным мне был интересен, хотел за Максима поболеть, переживал за него, не скрою. А тут оказалось, что Гойти у него выиграл. И он мне стал интересен. И в тот момент, когда Гойти победил Буторина, я уже начал думать, как бы я с ним подрался. И в итоге этот бой организовали.
— Как скоро вы, в принципе, готовы вернуться в октагон?
— У меня есть моя команда, Gagarin Sports Management, и мой менеджер. В плане
Я даже когда перед боем интервью давал, говорил всем, что не буду хвастаться, что я в идеальной форме, что у меня всё складывается. Я отвечал, что мне достаточно тяжёлое испытание пришлось пройти, и психологически было очень тяжело.
Были даже моменты в ходе подготовки, когда задавались вопросом, стоит вообще выходить на бой или нет. Об этом никто не знал, только мои близкие и моя команда. Сейчас уже можно спокойно всё оценить, отдохнуть. Тем более, у меня дочка родилась. Хотя бы
— Ранее вы говорили о том, что хотели бы попробовать себя в зарубежных промоушенах, но, когда «придёт время». Это время ещё не пришло?
— Знаете, если идти в зарубежные промоушены, то хотелось бы идти за
— Ваше прозвище Деревяшка появилось
— Так получается. Жалуются, жалуются (смеётся). Но комментировать это я не могу, это они должны сказать.
Алла Князева