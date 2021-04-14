Емельяненко оценил запрошенный Джиганом за бой с ним 50-миллионный гонорар

По мнению спортсмена, запрошенные исполнителем 50 миллионов рублей выглядят адекватно, так как на лечение после поединка Джигану точно потребуется не меньше. Он также обратился к рэперу, напомнив ему о том, что тот является многодетным отцом. «Ты уверен в том, что делаешь?» — поинтересовался боец.