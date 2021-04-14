Макгрегор и Порье проведут бой 10 июля в США, несмотря на конфликт
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье проведут бой 10 июля в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье проведут бой 10 июля в
Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что турнир UFC, на котором будут драться Макгрегор и Порье, пройдет со зрителями.
Ранее уже было объявлено, что бойцы легкой весовой категории Макгрегор и Порье встретятся 10 июля на турнире UFC. Однако в прошедшие выходные между бойцами в социальных сетях возник спор о пожертвовании со стороны ирландца в благотворительный фонд американца. Макгрегор обещал перевести в фонд Порье 500 тысяч долларов, но до сих пор этого не сделал.
Позднее Макгрегор сообщил об отмене боя и сказал, что встретится в октагоне с
Порье в январе в главном поединке турнира UFC 257 победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. Это был второй бой между данными соперниками. Первый состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.