Макгрегор и Порье проведут бой 10 июля в США, несмотря на конфликт

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Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что турнир UFC, на котором будут драться Макгрегор и Порье, пройдет со зрителями.

Ранее уже было объявлено, что бойцы легкой весовой категории Макгрегор и Порье встретятся 10 июля на турнире UFC. Однако в прошедшие выходные между бойцами в социальных сетях возник спор о пожертвовании со стороны ирландца в благотворительный фонд американца. Макгрегор обещал перевести в фонд Порье 500 тысяч долларов, но до сих пор этого не сделал.

Позднее Макгрегор сообщил об отмене боя и сказал, что встретится в октагоне с кем-то другим. Порье ответил, что принял к сведению решение ирландца, написав короткое «окей».