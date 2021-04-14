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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор и Порье проведут бой 10 июля в США, несмотря на конфликт

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье проведут бой 10 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), несмотря на информацию об отмене поединка из-за конфликта в социальных сетях, сообщается на странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter.

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Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что турнир UFC, на котором будут драться Макгрегор и Порье, пройдет со зрителями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее уже было объявлено, что бойцы легкой весовой категории Макгрегор и Порье встретятся 10 июля на турнире UFC. Однако в прошедшие выходные между бойцами в социальных сетях возник спор о пожертвовании со стороны ирландца в благотворительный фонд американца. Макгрегор обещал перевести в фонд Порье 500 тысяч долларов, но до сих пор этого не сделал.

Позднее Макгрегор сообщил об отмене боя и сказал, что встретится в октагоне с кем-то другим. Порье ответил, что принял к сведению решение ирландца, написав короткое «окей».

Порье в январе в главном поединке турнира UFC 257 победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. Это был второй бой между данными соперниками. Первый состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

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