Новый Хабиб поборолся с Кадыровым

2 марта Чимаев объявил о завершении карьеры, сославшись на ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса. После этого Кадыров связался с Новым Хабибом и убедил его продолжить выступления. Чимаев прилетел в Чечню, где проходит реабилитацию под присмотром Кадырова.