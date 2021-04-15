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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый Хабиб поборолся с Кадыровым

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб поборолся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Видео доступно в Instagram спортсмена.

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Источник: Reuters

В ролике показан фрагмент спарринга Чимаева с Кадыровым. «Тренировки идут полным ходом под руководством главы Чеченской Республики», — подписал пост боец.

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2 марта Чимаев объявил о завершении карьеры, сославшись на ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса. После этого Кадыров связался с Новым Хабибом и убедил его продолжить выступления. Чимаев прилетел в Чечню, где проходит реабилитацию под присмотром Кадырова.

На счету шведского спортсмена — девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он выиграл три боя за 66 дней.

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