Порье признал ошибку в конфликте с Макгрегором

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Спортсмен заявил, что крайне увлечен благотворительностью, поэтому выставил личные дела между Макгрегором и своим фондом напоказ. «Мы живем, мы учимся. Делать добро — это моя цель! Я чувствую, что привнес негативную энергию и личное мнение в то, над чем так усердно работаю», — посчитал спортсмен.

12 апреля Порье указал на ложь ирландца. Американец заявил, что тот так и не сделал обещанного взноса в благотворительный фонд. В ответ Макгрегор назвал соперника безмозглой деревенщиной и заявил, что откажется от проведения боя с ним.

Позднее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) анонсировал, что поединок все же состоится. Он пройдет в рамках турнира UFC 264, который состоится 10 июля в Лас-Вегасе.