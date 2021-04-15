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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Порье признал ошибку в конфликте с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье в Twitter признал ошибку в конфликте с ирландцем Конором Магкрегором.

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Спортсмен заявил, что крайне увлечен благотворительностью, поэтому выставил личные дела между Макгрегором и своим фондом напоказ. «Мы живем, мы учимся. Делать добро — это моя цель! Я чувствую, что привнес негативную энергию и личное мнение в то, над чем так усердно работаю», — посчитал спортсмен.

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12 апреля Порье указал на ложь ирландца. Американец заявил, что тот так и не сделал обещанного взноса в благотворительный фонд. В ответ Макгрегор назвал соперника безмозглой деревенщиной и заявил, что откажется от проведения боя с ним.

Позднее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) анонсировал, что поединок все же состоится. Он пройдет в рамках турнира UFC 264, который состоится 10 июля в Лас-Вегасе.

В январе Макгрегор проиграл Порье нокаутом. Американец взял реванш за поражение, которое он потерпел в 2014-м.

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