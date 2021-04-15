Дело против Макгрегора о непристойном поведении закрыто из-за отсутствия доказательств

12 марта полиция Корсики задержала ирландца и предъявила ему обвинения в демонстративном поведении сексуального характера. Жалоба на 32-летнего ирландца поступила 10 сентября, когда он отдыхал на острове.

«Они [французские власти] провели уголовное расследование. Они собрали ДНК, и доказательства подтвердили версию Макгрегора. Все обвинения были сняты», — сказал представитель ирландского бойца Карен Кесслер.

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел пять поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.