Фергюсон вновь предложил Нурмагомедову подраться и получил от бойца совет
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон вновь предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову подраться и получил от бойца совет в Instagram.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон вновь предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову подраться и получил от бойца совет в Instagram.
Фергюсон заявил, что приближается к россиянину, так как это единственный бой, на который были согласны в его команде. В ответ Нурмагомедов назвал американца старым другом и посоветовал тому сосредоточиться на поединке с Бенеилом Дариушом, который состоится 15 мая.
31 марта Фергюсон опубликовал видео с битвы взглядов с россиянином перед их сорвавшимся поединком в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата и заявил, что они скоро увидятся.
Нурмагомедов покинул MMA. Об этом окончательно стало известно в марте. О своем решении россиянин объявил еще в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.
Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался неоднократно. Они должны были подраться весной 2020-го, однако россиянин снялся