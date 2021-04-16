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11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая защита титула: Вадим Немков проведет бой с Филом Дэвисом

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков в ночь на субботу по московскому времени в американском Анкасвилле проведет первую защиту титула Bellator в полутяжелом весе против Фила Дэвиса из США. Бой пройдет в рамках четвертьфинала Гран-при организации.

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Источник: Instagram

Немков завоевал титул чемпиона Bellator в августе 2020 года, досрочно победив американца Райана Бейдера. Бейдер в январе 2019 года за 35 секунд победил россиянина Федора Емельяненко в финале Гран-при тяжеловесов. В активе 28-летнего четырехкратного чемпиона мира по боевому самбо Немкова 12 побед (11 — досрочно) при двух поражениях в ММА. В Bellator россиянин выступает с 2017 года, за это время он одержал пять побед.

Свою единственную не досрочную победу Немков одержал в ноябре 2018 года в поединке как раз с Дэвисом. Тот бой завершился в пользу россиянина раздельным решением судей. На счету 36-летнего Дэвиса 22 победы (11 — досрочно) при пяти поражениях. Американец никогда не проигрывал досрочно. Дэвис с 2010 по 2015 год выступал в UFC, одержав в этой организации девять побед над такими соперниками, как Антонио Ногейра, Александр Густафссон, Гловер Тейшейра, Лиото Мачида, а также потерпел три поражения.

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Крутой состав участников Гран-при 

В Bellator Дэвис выступает с 2015 года, и уже к концу 2016 года американцу удалось завоевать чемпионский титул в полутяжелом весе. Однако Дэвис уже в следующем поединке проиграл Бейдеру и потерял пояс. Американец дважды проигрывал Бейдеру: один раз — в Bellator, один раз — в своем последнем поединке в UFC.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем боя между американцем Энтони Джонсоном (у него два поражения от Даниэля Кормье в боях за титул UFC в полутяжелом весе) и кубинцем Йоэлем Ромеро, который в своем последнем поединке за титул UFC в среднем весе уступил новозеландцу Исраэлю Адесанье. Для обоих бойцов этот поединок, который запланирован на 7 мая, станет дебютным в Bellator.

Исраэль Адесанья | Источник: Страница UFC в VK

Противостояние Немкова и Дэвиса возглавит предстоящий турнир, а во втором главном бою вечера в октагон выйдут участники еще одного четвертьфинала — экс-боец UFC американец Кори Андерсон и бывший чемпион ACA Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана. В полуфинале кого-то из этих бойцов ждет встреча с Бейдером, который в минувшие выходные единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC бразильца Мачиду. Победитель Гран-при, помимо чемпионского титула, получит миллион долларов.

«Немков заберет все раунды»

Немков входит в команду Федора Емельяненко и перед этим поединком, как и всегда, тренировался вместе с ним. «Спасибо Федору Емельяненко за огромную помощь в подготовке», — написал Немков в Instagram за несколько дней до встречи с Дэвисом. Емельяненко прилетел вместе с братьями Немковыми в Анкасвилл. На этом же турнире дебютирует в Bellator и Виктор Немков, который встретится со шведом Карлом Албректссоном.

Идея второго боя с Дэвисом назревала давно. Немков еще в ноябре прошлого года в интервью РИА Новости рассуждал о реванше: «Это физически очень сильный, жесткий, неуступчивый соперник, он хорошо бьет и борется, всегда пытается отвечать на действия оппонента. Вот как раз во втором поединке с Дэвисом есть определенный смысл, потому что первая наша встреча завершилась раздельным решением судей. И сейчас можно будет расставить все точки над “i”. После того боя с Дэвисом я вырос психологически, добавил в умениях. Думаю, сейчас бой будет по-другому складываться».

Вадим Немков (слева) | Источник: Instagram

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин объяснил, в чем Немков превосходит оппонента: «Вадим набирает обороты с каждым выходом в клетку, многие предсказывают ему долгое доминирование в дивизионе при правильной подготовке. На данный момент у Вадима серия из семи побед. Не будем забывать, что именно Фил Дэвис дал ему самый тяжелый бой в промоушене и стал единственным, кто смог пройти с ним полную дистанцию. Исход будет зависеть от готовности бойцов. Но считаю, что мотивации у Вадима больше. Он чемпион, проводит первую защиту. Уверен, что он не захочет отдавать этот пояс, который должен оставаться в России. Желаю Вадиму удачи».

Российский полутяжеловес Иван Штырков уверен в победе соотечественника. «Немков заберет все раунды единогласным решением. Одержит победу увереннее, чем в прошлом поединке, так как сейчас находится в своей лучшей физической и ментальной форме. Он чемпион, это должно его мотивировать. Дэвис — один из сильнейших бойцов в дивизионе. Это показал первый бой с Вадимом, хотя мы не знаем, в какой форме тогда был Немков. Тогда он хорошо выложился во втором раунде, его чуть-чуть не хватило на третий. Если он хорошо подошел к бою, сделал с командой работу над ошибками, то Вадим заберёт победу единогласным решением судей. Однозначно это будет серьезный бой, тяжелый как для Немкова, так и для Дэвиса, и пройдёт все раунды», — считает Штырков.

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