Бывшего бойца UFC задержали в Махачкале

О причинах задержания 32-летнего спортсмена не сообщается. При обыске у Антигулова обнаружили пистолет. Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aa031c36e2347b8896c2" data-vnd="aa031c36e2347b8896c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aa031c36e2347b8896c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре 2020-го Антигулов стал зачинщиком массовой драки на свадьбе в Дагестане. Конфликт вспыхнул после того, как россиянина попросили убрать алкоголь, который он с собой принес. Через несколько дней после инцидента UFC разорвал контракт с бойцом.