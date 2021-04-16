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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего бойца UFC задержали в Махачкале

Российский боец смешанного стиля (MMA) Гаджимурад Антигулов задержан сотрудниками правоохранительных органов в Махачкале. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: Instagram

О причинах задержания 32-летнего спортсмена не сообщается. При обыске у Антигулова обнаружили пистолет. Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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В декабре 2020-го Антигулов стал зачинщиком массовой драки на свадьбе в Дагестане. Конфликт вспыхнул после того, как россиянина попросили убрать алкоголь, который он с собой принес. Через несколько дней после инцидента UFC разорвал контракт с бойцом.

Антигулов проиграл последние четыре поединка в UFC. Всего на счету бойца 20 побед при восьми поражениях. Он также известен по выступлениям в ABC и M-1.

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