Федор Емельяненко завершит карьеру после двух боев
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россиянин Федор Емельяненко проведет еще два боя, прежде чем завершить карьеру, заявил глава Bellator Скотт Кокер.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россиянин Федор Емельяненко проведет еще два боя, прежде чем завершить карьеру, заявил глава Bellator Скотт Кокер.
Последний бой Емельяненко, которому в сентябре исполнится 45 лет, провел в конце декабря 2019 года.
«У него осталось два боя, это его завершающий карьеру тур. Мы ждем, когда зрители вернутся. Думаю, что последние бои Федора не должны проходить без зрителей, должны быть болельщики, чтобы они могли отдать должное легенде, которой он является», — сказал Кокер на
Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.