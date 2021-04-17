Федор Емельяненко завершит карьеру после двух боев

«У него осталось два боя, это его завершающий карьеру тур. Мы ждем, когда зрители вернутся. Думаю, что последние бои Федора не должны проходить без зрителей, должны быть болельщики, чтобы они могли отдать должное легенде, которой он является», — сказал Кокер на пресс-конференции, видео которой опубликовано на канале MMAFightingonSBN на YouTube.