Боец ММА нокаутировал соперника жутким броском головой в пол: видео
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Турнир по смешанным единоборствам LFA 104: McKenzie vs. Phillips подарил болельщикам ММА один из самых жестких нокаутов выходных.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Турнир по смешанным единоборствам LFA 104: McKenzie vs. Phillips подарил болельщикам ММА один из самых жестких нокаутов выходных.
В поединке против Обины Икебунны американец Роланд Данлэп уже в первом раунде провел безупречный слэм, после которого его оппонент потерял сознание.
Судьи зафиксировали победу Данлэпа нокаутом.
Отметим, что Роланд остается непобежденным бойцом с профессиональным рекордом 2−0.