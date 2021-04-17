Боец ММА нокаутировал соперника жутким броском головой в пол: видео

Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:45
Анже
Ренн
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь
Велес
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Факел
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Химки
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Акрон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чайка
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Верона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Динамо
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо М
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Лорьян
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Кельн
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Парма
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
04
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
Хоккей. НХЛ
23:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
30
Хоккей. НХЛ
18.04
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
01:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
21
Все события
Фоторепортажи
26AMC Fight Nights 100 в Москве
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец ММА нокаутировал соперника жутким броском головой в пол: видео

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Турнир по смешанным единоборствам LFA 104: McKenzie vs. Phillips подарил болельщикам ММА один из самых жестких нокаутов выходных.

Наверх

В поединке против Обины Икебунны американец Роланд Данлэп уже в первом раунде провел безупречный слэм, после которого его оппонент потерял сознание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи зафиксировали победу Данлэпа нокаутом.

Отметим, что Роланд остается непобежденным бойцом с профессиональным рекордом 2−0.

 От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Что произойдет с организмом, если съедать один банан каждый день
Возрастное ограничение 18+
Рублев сокрушил Надаля в его вотчине
«Спартак» договаривается с португальскими тренерами. Кто они?
Куман выиграет Кубок Испании: Топ-5 ставок выходных
Немков оказался в больнице после защиты чемпионского титула
Мишина и Галлямов вынесли соперников на ЧМ (видео)
Голевой матч в Краснодаре, уверенная победа ЦСКА: ставим на РПЛ
Надаль прокомментировал поражение от Рублева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь