Россиянин Немков оказался в больнице после защиты чемпионского титула Bellator

В команде спортсмена отметили, что он получил обычное рассечение, которое нужно зашить в больнице. Представители Немкова подчеркнули, что это стандартная процедура и здоровью бойца ничего не угрожает.

Немков победил Дэвиса в ночь на субботу, 17 апреля единогласным решением судей. Благодаря этому результату 28-летний российский боец защитил титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

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