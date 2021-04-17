Макгрегор предложил UFC ввести пояс «самого богатого мерзавца»

«Предлагаю ввести еще два пояса. “Пояс Макгрегора” уже находится на стадии разработки, теперь мне пришла в голову мысль о поясе “самого богатого мерзавца”. Так мы сможем найти хорошее применение и рубинам, и изумрудам», — написал ирландец в своем Twitter.