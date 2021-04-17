Президент Bellator: У Фёдора Емельяненко осталось два боя до завершения карьеры

«У Фёдора осталось два боя до завершения карьеры. Это будет его прощальный тур. Если бы не коронавирус, мы бы организовали ему уже один поединок. Работали над поединком в Европе, но хотим дождаться, чтобы на турниры были допущены зрители. Не думаю, что Фёдор должен прощаться со спортом при пустых трибунах. Нужно, чтобы люди могли отдать должное такому легендарному бойцу», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 257.